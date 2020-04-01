Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polis ve jandarma tüm araçları durdurdu, tek tek ateş ölçtü

Polis ve jandarma tüm araçları durdurdu, tek tek ateş ölçtü Korona virüs önlemleri kapsamında etkin bir mücadele sergileyen Aksaray polisi ve jandarması şehre giriş çıkış yapılan tüm karayollarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların tek tek ateşlerini ölçüyor.

01.04.2020 20:03 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:05
Polis ve jandarma tüm araçları durdurdu, tek tek ateş ölçtü
AKSARAY - Korona virüs önlemleri kapsamında etkin bir mücadele sergileyen Aksaray polisi ve jandarması şehre giriş çıkış yapılan tüm karayollarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların tek tek ateşlerini ölçüyor.
Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs salgınında kapsamında Türkiye'de de güvenlik ve tedbir çalışmaları hızla sürerken, her geçen gün daha çok bilinçlenen insanlar duyarlılıklarını, dikkatlerini artırarak devlet millet el ele etkin bir mücadele sergiliyor. Bu kapsamda ilk günden beri geniş güvenlik önlemleri alarak korona virüse karşı yoğun bir çalışma yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa uygulamalar yaparak karayollarında ateş ölçüm uygulaması yapıyor. Aksaray - Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir karayollarında görev alan polis ve jandarma ekipleri tüm geçişleri kontrol altına aldı. Tırdan otomobile kadar tüm araçlar tek tek durdurulurken, sürücüler ve araçlarda bulunan tüm yolcuların tek tek ateş ölçümü yapılıyor. Karayollarında hiçbir araç kontrol edilmeden yol verilmezken, sürücü ve yolcular, araçları ile birlikte sorgulamadan da geçiriliyor. Uygulama noktasında da uzun namlulu silahlarla görev alan polis ve jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağlıyor.
Uygulamayı değerlendiren sürücü ve yolcular ise uygulamaların son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, devam etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin sağlığı için çok önemli ve güzel bir uygulama yapıldığını belirten sürücüler, korona virüsü bir an önce atlatma temennisinde bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Polis ve jandarma tüm araçları durdurdu, tek tek ateş ölçtü

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Polis ve jandarma tüm araçları durdurdu, tek tek ateş ölçtü
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Polis ve jandarma tüm araçları durdurdu, tek tek ateş ölçtü - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bakan’ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu Haberler
Bakan'ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu
Kıvanç Tatlıtuğ’un koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucu belli oldu
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi Haberler
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi Haberler
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi
İBB’de 90 personel koronavirüse yakalandı Haberler
İBB'de 90 personel koronavirüse yakalandı
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu’ndan bir çağrı daha geldi Haberler
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha geldi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç
Koca, Türkiye’deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:54: Mehteranlar sağlık çalışanları için çaldı - Haberler 21:51: Meltem Şarkışlalı ve ekibinin, Diyetisyen Eda Ülkü ile hazırladığı Çikolatalı fit kurabiye ile formda kalın - Haberler 21:26: Bakan Koca: "Her geçen gün pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu sağlık personelimizde... - Haberler 21:23: Genç kadının korona şüphesi kenti karıştırdı - Haberler 21:19: TEM'de otomobilin altında kalan kadın feci şekilde can verdi - Haberler 20:52: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız 19:55: Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı 19:46: Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti - Haberler 19:31: İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi - Haberler 19:17: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı - Haberler 18:38: ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor - Haberler 17:43: Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi - Haberler