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Polis ve jandarmanın ortak operasyonunda 6 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

26.09.2019 21:18Polis ve jandarmanın ortak operasyonunda 6 tutuklama
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan zanlılara yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 7 adet yakalanması bulunan ve hakkında 9 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.C., hırsızlık, dolandırıcılık, parada sahtecilik suçlarından 9 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.Ç., dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik suçlarından 8 yıl 11 ay hapis cezası bulunan C.T., dolandırıcılık suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.K., uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, satın almak ve bulundurmak suçlarından U.T. ile aynı suçtan aranması olan ve üzerinde 10 gram esrar maddesi bulunan C.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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