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Polis ve sağlık çalışanlarına çay ve kek morali

Burdur'da sağlık görevlisi Selma Kalkan ve esnaf eşi Mahmut Kalkan, evde yaptıkları kek ve çayı, koronavirüsle mücadele kapsamında şehir girişinde uygulama yapan polis memurları ile sağlık görevlilerine ikram etti.

07.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:12
Polis ve sağlık çalışanlarına çay ve kek morali

Burdur 'da sağlık görevlisi Selma Kalkan ve esnaf eşi Mahmut Kalkan, evde yaptıkları kek ve çayı, koronavirüsle mücadele kapsamında şehir girişinde uygulama yapan polis memurları ile sağlık görevlilerine ikram etti.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü obezite biriminde hemşire olarak görev yapan Selma Kalkan ile esnaf eşi Mahmut Kalkan, evlerine yakın bölgedeki Karasenir kavşağı ve Hatip Hoca Caddesi'nde uygulama noktasında görev yapan polis memurları ve sağlık görevlilerine moral ve destek vermek amacıyla kendi yaptıkları kek ve çaydan ikram etti. Kalkan çifti, Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı olması dolayısıyla Polis Haftası'nı da kutladı.

Selma Kalkan, Buruk bir kutlama olacak ama sizlerin Polis Haftanızı kutluyoruz. Canla başla mücadele ediyorsunuz. İnşallah en kısa zamanda bu kötü günleri geride bırakırız dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur, Polis, Selma, Güncel
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