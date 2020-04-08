Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlar

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Robotik Kodlama Derneği tarafından koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında, polis ve sağlık çalışanları için üç boyutlu yazıcılarla yüz siperliği üretimine başlandı.

08.04.2020 18:29 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:29
Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlar

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Robotik Kodlama Derneği tarafından koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında, polis ve sağlık çalışanları için üç boyutlu yazıcılarla yüz siperliği üretimine başlandı.

Dernek merkezinde bir adet üç boyutlu yazıcı tarafından üretilen yüz siperlikleri, Datça Devlet Hastanesi ve 112 sağlık çalışanları ile emniyet teşkilatında yol kontrollerinde trafik ve asayiş denetimleri yapan polislere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Datça Robotik Kodlama Derneği Başkanı Kerem Özdağıstanlı, şu ana kadar 50 adet yüz siperliği ürettiklerini söyledi. Özdağıstanlı, "3D yazıcılardan, yüz siperliklerinin çıkması yaklaşık 45 dakika alıyor. Zamandan tasarruf etmek ve daha çok sayıda yüz siperliği üretebilmek için 3D yazıcımızı evden kullanıyoruz. Ürettiğimiz tüm yüz siperliklerini ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Datça Devlet Hastanesi'ne 30 adet, 112 sağlık personeline 10 adet, emniyet teşkilatımıza 10 adet verdik. Talep eden bazı eczane çalışanlarına da veriyoruz. Emniyet Müdürlüğümüz 10 adet daha talepte bulundu. Şimdi bunları yapıyoru^z" dedi.3D yazıcıda üst siperliğin plastik parçasını ürettiklerini ifade eden Özdağıstanlı, "Yazıcıdan çıkan plastik parçayı, kafamıza denk gelecek şekilde lastik ile bağlıyoruz. Ön tarafa ise asetat yerleştiriyoruz. Yüz siperlikleri, tıbbi maske ile birlikte kullanılıyor" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Datça, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Bağcılar’da karantina apartmanında 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanında 16 kişiden 10'unda korona çıktı
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Haberler
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
İtalya’da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü Haberler
İtalya'da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü
Prof. Dr. Ali Demirsoy’dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik Haberler
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası Haberler
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası
Trump’ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi Haberler
Trump'ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi
Esnaftan örnek davranış! ’Biz bize yeteriz’ deyip veresiye defterini yırttı Haberler
Esnaftan örnek davranış! "Biz bize yeteriz" deyip veresiye defterini yırttı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:17: Sağlık Bakanlığı: Koronavirüsten can kaybı 812 oldu - Haber 20:15: Koronavirüsü yenen yaşlı kadın alkışlarla taburcu edildi - Haber 20:14: Sağlık Bakanlığı: Koronavirüsten can kaybı 812 oldu - Haber 20:14: Türkiye destek talebinde bulunan ülkelere yardımını sürdürüyor - Haber 20:14: Çavuşoğlu Venezuelalı mevkidaşı Arreaza ile telefonda görüştü - Haber 20:00: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi - Haber 19:52: "Seni paramparça edeceğim" diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı - Haber 19:17: Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik - Haber 19:15: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi - Haber 19:06: Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin