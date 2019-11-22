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Polis ve subay sınavlarına "mehter marşı" ile hazırlanıyorlar

Hatay'da bir grup genç, polis ve subay olabilmek için mehter marşı eşliğinde fiziki yeterlilik sınavına hazırlanıyor.

22.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:06
'da bir grup genç, polis ve subay olabilmek için mehter marşı eşliğinde fiziki yeterlilik sınavına hazırlanıyor.
Hassa ilçesinde polis ve subay olabilmek için fiziki yeterlilik sınavına hazırlanan gençler, Gençlik ve İlçe Müdürlüğü yetkileri ile görüşerek parkur çalışması yapabilmeleri için salon ve antrenör desteği istedi.
Gençlerin salon ve antrenör isteğine olumlu yanıt veren yetkililer, Hassa Kapalı Spor Salonunda polis ve subay sınavlarına yönelik bir parkur oluşturdu.
Salondaki ses sisteminden de yararlanan gençler, günün 4 saati mehter marşı eşliğinde kondisyon çalışmaları yapıyor.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Faruk Çiftçi, AA muhabirine, tahsis ettikleri antrenörler sayesinde gençlerin sınavlara hazırlandıklarını söyledi.
ve subay adayı gençleri profesyonel bir şekilde ücretsiz olarak hazırladıklarını ifade eden Çiftçi, "Gençlerimizi tamamen milli duygular eşliğinde sınava hazırlıyoruz. Milli duygularını daha da geliştirmek için mehter marşı başta olmak üzere diğer marşları salonda çalıyoruz. Şu ana kadar 800 civarındaki gencimize parkur eğitimi verdik. Bunlarında 200'ü başarılı olup şu an görevlerinin başındalar. Bizler de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak gençlerimize elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz." diye konuştu.
Sınava hazırlanan Sibel Can Ateş de hayallerini gerçekleştirmek için mücadele ettiğini belirtti.
Mehter marşı eşliğinde hazırlandıkları için sınava daha çok motive olduklarını aktaran Ateş, polis olarak vatana, millete ve devlete en iyi şekilde hizmet etmek istediğini dile getirdi.
Yasin Demir ise sınavda aşılması gereken zorlu bir parkurun kendilerini beklediğini anlattı.
Yaklaşık 3 aydır yoğun bir şekilde sınava hazırlandığını ifade eden Demir, emeği geçenlere herkese teşekkür etti.
Polis ve subay sınavlarına

Hatay, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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