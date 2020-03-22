Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Polis ve zabıta sokaktaki yaşlıların denetimini arttırdı - Haberler

Polis ve zabıta sokaktaki yaşlıların denetimini arttırdı

Polis ve zabıta sokaktaki yaşlıların denetimini arttırdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ve zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

22.03.2020 19:25 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:28
Polis ve zabıta sokaktaki yaşlıların denetimini arttırdı
BURSA - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde polis ve zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı. 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkmaları yasaklanmasın ardından polis kimlik kontrollünde bulunuyor.
Dün gece 00.00 itibariyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.
Yasakların başlamasıyla polis ve zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda devriyelerini sıklaştırdı. Sokakta şüphelendikleri kişilerin kimliklerini kontrol eden ekipler 65 yaş üstü olan vatandaşları uyararak evlerine gitmelerini istedi. Yaşları 65 altı olan vatandaşlarda durumu anlatan ekipler hem kendi hemde diğer vatandaşların sağlığı için işleri acil değilse dışarıya çıkmamaları istedi. İnegöl'de polis ekiplerinin şüphelendiği bir kişiye yaşı soruldu. Bir vatandaş ise 65 yaşına girmesine 40 gün olduğunu belirtti. Yapılan uygulamaya herkesin uyması gerektiğini söyleyen şahıs, "Ben günde bir saat hava almak için çıkıyorum ondan sonra evime gidiyorum" dedi. Ekipler gelen ihbarları titizlikle değerlendiriyor. Polis ve zabıta sokaktaki yaşlıların denetimini arttırdı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Polis ve zabıta sokaktaki yaşlıların denetimini arttırdı
Etiketler : İnegöl, Zabıta, Bursa, Polis, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

Karaman'da iki muhtar mahallelerini kendi imkanları ile dezenfekte etti - Haberler İzmir'deki iki ölümlü kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı - Haberler Son Dakika: Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı - Haberler Polisi görünce kaçmaya çalışan yaşlı vatandaş: "3 gündür dışarı çıkmıyorum, sadece balık alıp... - Haberler 23 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor - Haberler Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir - Haberler İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler "Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti - Haberler Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı - Haberler
Loading