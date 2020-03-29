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Polis yakacağı biten çifte odun götürdü

Polis yakacağı biten çifte odun götürdüAĞRI'da polis, koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkamayan ve yakacakları biten çifte odun götürdü.

29.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:23
Polis yakacağı biten çifte odun götürdü
AĞRI'da polis, koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkamayan ve yakacakları biten çifte odun götürdü.
Merkez Alpaslan Mahallesi'nde eşi ile birlikte yaşayan Taceddin Daşdemir (66), 155'i arayarak ihtiyaçları için Ağrı Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Gurubu'ndan yardım istedi. Eve polis ekipleri yönlendirildi. Daşdemir çifti, polislere yakacağının bittiğini söyledi. Polisler, 5 çuval odun alıp, çifti teslim etti. Odunlarını alan Daşdemir çifti, polislere teşekkür etti.
Havaların soğuk olduğunu ve soba yakmadan içeride duramadıklarını söyleyen Taceddin Daşdemir, Allah devlete zeval vermesin. Hastalık nedeniyle uzmanların uyarıları üzerine evden dışarı çıkmıyoruz. Odunumuz bitince polisten yardım istedik. Onlar da hemen alıp getirdiler. Çok teşekkür ediyorum diye konuştu.
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Polis yakacağı biten çifte odun götürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Ağrı Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

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Polis yakacağı biten çifte odun götürdü

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