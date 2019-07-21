Haberler» 3. Sayfa» Haber

Polis yasadışı sanal bahis oynatan çetelere göz açtırmıyor

Muğla merkezli üç ilde yasadışı sanal bahis organizasyonu kurarak vatandaşların güvenini istismar edip yüksek miktarda haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik operasyon yapıldı.

21.07.2019 15:29 Polis yasadışı sanal bahis oynatan çetelere göz açtırmıyor
Muğla merkezli üç ilde yasadışı sanal bahis organizasyonu kurarak vatandaşların güvenini istismar edip yüksek miktarda haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik operasyon yapıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü, Marmaris KOM Grup Amirliğince yasadışı sanal bahis organizasyonu kurarak vatandaşların güvenini istismar edip yüksek miktarda haksız kazanç sağlayan bir şebekenin tespiti yapıldı. Tespitten sonra Muğla merkezli, İstanbul ve Eskişehir olmak üzere üç ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan karar doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında üç ilde şüpheli 22 kişinin ev ve işyerlerinde arama işlemi başlatıldı. Operasyon üç ilde de devam ediyor. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Marmaris, Muğla, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:16   Silivri'de tadilat yapılan evin çatı katı alev alev yandı
17:13   Azeri uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
17:11   Manisa'da gölete düşen ikiz kardeşler boğuldu
17:05   (Özel) Taksim'de aracı men edilen taksiciden tepki
17:01   Tartıştığı kız kardeşini bıçakladı
16:53   Sahte içkiden bir ölüm daha
16:53   Hong Kong'da binlerce kişi yeniden sokaklarda