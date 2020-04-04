Polis, yasağa uymayan ayakkabı boyacısı kardeşleri, evlerine götürdü

ÇORUM'da sokağa çıkma yasağına uymayan yaşları 9 ile 14 arasında değişen ayakkabı boyacısı kardeşler, polis tarafından evlerine götürüldü.

Kent merkezinde polis ekipleri, sokağa çıkması yasak olan yaş gruplarına yönelik kimlik kontrolü yaptı. Eğri Dere Sokak üzerinde yaşları 9 ile 14 arasında değişen ayakkabı boyacısı kardeşleri fark eden polis, uyarılarda bulundu. Ekipler, çocukları alarak evlerine götürdü.

Kaynak: DHA