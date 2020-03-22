Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Polis yaşlıları parkta uyarıp evlerine gönderdi - Haberler

Polis yaşlıları parkta uyarıp evlerine gönderdi

Polis yaşlıları parkta uyarıp evlerine gönderdi Adana'da korona virüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan ancak parklarda toplanan 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından uyarıldı, bazıları kaldıkları otele götürüldü Adana'da korona virüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan ancak...

22.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:47
Polis yaşlıları parkta uyarıp evlerine gönderdi
Adana 'da korona virüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan ancak parklarda toplanan 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından uyarıldı, bazıları kaldıkları otele götürüldü
ADANA - Adana'da korona virüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan ancak parklarda toplanan 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması dün geceden itibaren yasaklandı. Buna rağmen bugün sabahın erken saatlerinde yaşlı vatandaşlar parklara akın etmeye başladı. Polis tarafından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra uyarılan vatandaşlar evlerine gönderildi.
Bekar olduğunu belirten, ismini açıklamayan bir vatandaş, "Kahvaltı yapmak için dışarıya çıkmıştım. Evde sadece pirzola var, sabah sabah pirzola mı yenir mi?" dedi.
İnönü Parkında polis tarafından uyarılan bir başka vatandaş ise "Yakınlarda bir otelde kalıyorum. Ancak otel yöneticileri sadece geceleri kalmama izin veriyor, gidecek yerim yok" dedi.
Polis ekipleri daha sonra yaşlı adamı kaldığı otele götürerek otel yöneticileriyle görüştü. Polis parka gelen herkesin tek tek kimliğini kontrol edip 65 yaş üstü olan şahısları geri gönderdi. Polisle vatandaşlar arasında ilginç diyaloglarda gelişti. Polis yaşlıları parkta uyarıp evlerine gönderdi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Polis yaşlıları parkta uyarıp evlerine gönderdi
Etiketler : Adana, Polis, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14 kişinin hayatını kaybettiği mahallenin son hali görüntülendi - Haberler Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz - Haberler Korona virüsten korunmak için evde kalmak yerine sahile koştular - Haberler Oto camcıdan örnek 'korona' önlemi - Haberler Romanya'da koronavirüsten ilk ölüm - Haberler Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak - Haberler Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın 1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor - Haberler Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı - Haberler Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu - Haberler
Loading