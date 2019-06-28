28.06.2019 17:13
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Polis, Yaya önceliği denetimi yaptı

Polis, Yaya önceliği denetimi yaptı

Erdek'te yayalara öncelik uygulaması kapsamında otogar önünde denetim yapıldı.

Erdek 'te yayalara öncelik uygulaması kapsamında otogar önünde denetim yapıldı.

Erdek'te polis ekipleri yaya geçitlerinde öncelik uygulaması yapılırken, yayalara yol vermeyen araç sürücülerine ceza yağdırdı.

İçişleri Bakanlığı 'nın trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.

Erdek otogar önünde uygulama yapan İlçe Trafik Şube Denetim Amirliği ekipleri, araç sürücülerinin yayalara yol verdiğini gözlemlerken, yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem yapıldı. Diğer yandan Halitpaşa Mahallesi Memduh Arslan Caddesi ve Muhtar Ahmet Süzgün Caddesinde yaya geçit çizgi çalışması yapıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
içişleri bakanlığı , polis , erdek , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:41 Sancaktepe'de pompalı tüfekle kadın cinayeti
18:38 Sancaktepe'de bir kadın pompalı tüfekle öldürüldü
18:29 Platonik aşık tarafından öldürülen öğretmen ve kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
18:28 Talihsiz kadın, yol ortasında başından vurularak öldürüldü
18:21 Başkent'te hafriyat kamyonun çarptığı çocuk öldü
18:04 Sancaktepe'de pompalı tüfekle kadın cinayeti
18:04 Otomobil takla attı: 2 yaralı