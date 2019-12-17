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Polis yerde bulduğu 10 bin TL'yi yaka kamerası sayesinde sahibine ulaştırdı

Antalya'da polisin trafik uygulaması esnasında bulunan 10 bin TL, yaka kamerası sayesinde sahibi bulunarak teslim edildi.

17.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:51Polis yerde bulduğu 10 bin TL'yi yaka kamerası sayesinde sahibine ulaştırdı
'da polisin trafik uygulaması esnasında bulunan 10 bin TL, yaka kamerası sayesinde sahibi bulunarak teslim edildi.

Antalya'nın ilçesinde Bölge Trafik İstasyon Amirliği tarafından yapılan uygulamada görevli polis memurları yerle deste halinde 10 bin TL buldu. Paranın sahibinin olmadığını gören polis, Trafik Uygulama Denetleme Daire Başkanlığı tarafından kullanımı zorunlu hale getirilen kameralar sayesinde parayı Mehmet Akif Sekkeli isimli bir vatandaşın düşürdüğünü tespit etti. Görevli polis memurları İbrahim Gürbüz, Hakan Ünsal, Ahmet Azgın ve Okan Kaya'nın yaka kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu araç plakasından ulaşılan Mehmet Akif Sekkeli, Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ne davet edilerek 10 bin lirası teslim edildi. Parayı düşürdüğünü, polisin araması sonucu öğrenen Sekkeli büyük mutluluk yaşarken teşekkür edip parasını görevli polis memurundan teslim aldı. - ANTALYA

Gazipaşa, Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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