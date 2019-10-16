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Polis, yürümekte zorlanan 85 yaşındaki kadını kucağında taşıdı

MARDİN Midyat'ta, Hükümet Konağı'na gelen 85 yaşındaki Adile Savcı'yı, yürümekte zorluk çektiğini gören polis memuru, kucağına alıp, taşıdı.

16.10.2019 16:41Polis, yürümekte zorlanan 85 yaşındaki kadını kucağında taşıdı

MARDİN Midyat'ta, Hükümet Konağı'na gelen 85 yaşındaki Adile Savcı'yı, yürümekte zorluk çektiğini gören polis memuru, kucağına alıp, taşıdı.

Midyat Hükümet Konağı'nda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'na torunu ile birlikte gelen Adile Savcı, yürümekte zorluk çekti. Savcı'nın yürüyemediğini gören görevli polis memuru da hemen yaşlı kadını kucağına aldı. Adile Savcı'yı kucağında SGK bölümüne götürerek, işlemlerini yaptırdı. Daha sonra da yeniden kucağına alıp, hükümet konağı önünde bekleyen otomobile taşıdı. Polis memuru, büyük takdir topladı.



Hükümet, Midyat, Güncel

Kaynak: DHA

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