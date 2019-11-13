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Polis yüzden fazla kamera görüntülerini inceleyerek kapkaççıyı yakaladı

Polis yüzden fazla kamera görüntüsünü inceleyerek kapkaççıyı yakaladıSAMSUN - Samsun'da polis 100'den fazla güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kapkaç zanlısını yakaladı.

13.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:05
yüzden fazla kamera görüntüsünü inceleyerek kapkaççıyı yakaladı
SAMSUN - 'da polis 100'den fazla güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kapkaç zanlısını yakaladı.
Olay, Samsun'un ilçesi Kazımkarabekir Caddesi'nde 2 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkıp sokakta yürüyen 55 yaşındaki N.C. adlı kadına arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi kadının elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. N.C. polisten yardım istedi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri 100'den fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek kapkaççının M.B.olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Polis yüzden fazla kamera görüntülerini inceleyerek kapkaççıyı yakaladı

İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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