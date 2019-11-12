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"Polis Zinde Vatandaş Güvende" projesi hayata geçirildi

"Polis Zinde Vatandaş Güvende" projesi hayata geçirildi Polisler eğitmenler eşliğinde spor yaptıİSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce personelin spor yapmasını sağlamak amacıyla uygulanması planlanan "Polis Zinde Vatandaş Güvende" projesi hayata geçirildi.

12.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:26
" Zinde Vatandaş Güvende" projesi hayata geçirildi
Polisler eğitmenler eşliğinde yaptı
İSTANBUL - Emniyet Müdürlüğü'nce personelin spor yapmasını sağlamak amacıyla uygulanması planlanan "Polis Zinde Vatandaş Güvende" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, polisler eğitmenler eşliğinde spor yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Polis Zinde Vatandaş Güvende" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, polis memurların spor yapmaları ve daha dinç olmaları amaçlanıyor. Kadırgalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programa İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve emniyet mensupları katıldı. Eğitmen eşliğinde spor yapan polis memurlarına Çalışkan da eşlik etti. Proje kapsamında haftada bir gün bütün birimlerdeki polislerin, 44 farklı spor salonunda spor yapacağı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Polis, Genel

Kaynak: İHA


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