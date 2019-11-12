Haberler » Güncel » Polis zinde vatandaş güvende projesi ile polisler spora başladı - Haber

Polis zinde vatandaş güvende projesi ile polisler spora başladı

Kamera Harun UYANIK İstanbul DHAİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı Polis zinde vatandaş güvende projesi başladı.

12.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:46
Kamera Harun UYANIK DHA
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı zinde vatandaş güvende projesi başladı.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yardımcıları ve şube müdürlerinin de katıldığı bir etkinliği ile projenin açılışı Fatih'te bulunan Kadırga Endüstri Meslek Lisesi'nde yapıldı.
Spor öncesi açıklamalarda bulunan Mustafa Çalışkan, Haftada bir gün bütün birimlerimizdeki polis arkadaşlarımızı 44 farklı spor salonunda spor yapacak şekilde organize eden, polisimizin zinde olmasını sağlayacak bir proje bu. Proje çerçevesinde başta sayın Valimiz, İl Milli Eğitim Müdürümüz, İl Gençlik ve Spor Müdürümüz, İl Sağlık Müdürümüz, belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz ve Marmara Üniversitesi Rektörümüzün destekleriyle proje hazırlandı. Polislerimizin arasında beden eğitimi mezunu olan arkadaşlarımıza sertifika verildi. Marmara Üniversitesi eğiticiler eğitimi kursunu verdi. Belediyelerimiz ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz spor salonlarını bizlere açtılar. Polislik çok zevkli, çok güzel bir meslek ancak, yorucu, ağır bir meslek olduğu için sporla arkadaşların hem biraz rahatlaması hem de zinde kalabilmeleri için böyle bir projeye başladık. Bir birimimizin yüzde 10'u haftanın her günü spor yapacak. Hem fiziken hem de ruhen rahatlamalarını sağlayacak bir çalışma olacak dedi.
Açıklamanın ardında Çalışkan, yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte, polisler spor yaptı.
PROJE HAKKINDA
'Polis zinde vatandaş güvende' projesi hayata geçirildi. Her gün düzenli olarak 19 bin 300 polisin 1 saat spor yapması için çalışmalar tamamlandı. Önce üniversitelerin spor bilimleri bölümü mezunu 7'si kadın 70 polis eğitmen olarak seçildi. Daha sonra bu eğitici polisler eğitime alındı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle İstanbul'da 44 spor salonu belirlendi. İl Sağlık Müdürlüğü de spor yapan polislerin düzenli gelişimini kontrol etmek için çalışmalara başladı. İstanbul'da bugünden itibaren 19 bin 300 polis memurunun düzenli olarak her gün 1 saat spor yapmaya başladı. Spor yapacak polislere haftada 1 gün mesai saati içerisinde, 3 saat spor izni verilecek. Polislere ayrıca proje kapsamında eşofman ile beslenme ve egzersiz bilgilerinin bulunduğu Sağlıklı Yaşam ve Spor El Kitabı da dağıtıldı.
Polis zinde vatandaş güvende projesi ile polisler spora başladı

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:48 Böceklenen unları piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandılar
15:43 Burhaniye'de engelli çocuklar unutulmadı
15:48 Eski ingiliz istihbarat subayının öldüğü ev havadan görüntülendi
15:48 İstanbul '10 kasım 1938: atatürk'ün son yolcuğu' belgeseli üniversitede gösterildi
15:48 Antalya'da, futbol turizmindeki kamp hedefi 2 bin 300 takım
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
15:18 Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti
14:54 Orhan Pamuk'un simitçiye "Merhaba poğaçacı" demesi sosyal medyada olay oldu
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 15:49:38