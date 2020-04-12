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POLİSE ALKIŞLI BAKLAVALI SÜRPRİZ

SULTANGAZİLİLEr, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

12.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:28
POLİSE ALKIŞLI BAKLAVALI SÜRPRİZ

SULTANGAZİLİLEr, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Asılsız kavga ihbarı yapan vatandaşlar olay yerine gelen polisleri alkış ve baklavalarla karşıladı.

Polisler, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid- 19) salgını ile sağlıkçılar gibi en ön saflarda mücadele ediyor. Vatandaşlar, 24 saat görev başında olan Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yıl dönümünü asılsız ihbarlarla kutladı. Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde bir site sakinleri polise sürpriz yaptı. Polis haftası nedeniyle hazırlık yapan site sakinleri, 155 Polis İmdat hattını arayıp asılsız kavga ihbarında bulundu. İhbardan kısa bir süre sonra belirtilen adrese gelen ekipler, kendileri için hazırlanan baklava ve alkışları görünce büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Ekipler, sürpriz yapan ve polis haftasında kendilerini unutmayan site sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Etiketler: kavga, Polis, Güncel
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