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Polise asılsız ihbar sürprizi

Aşkale'de esnaflık yapan Erol Özkaynak polis haftası münasebetiyle ilçedeki polislere sürpriz yaptı.

10.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:34
Polise asılsız ihbar sürprizi
Aşkale 'de esnaflık yapan Erol Özkaynak polis haftası münasebetiyle ilçedeki polislere sürpriz yaptı.

Alo 155 arayarak asılsız kavga ihbarı yapan esnaf verdiği adrese giden Emniyet personeli dükkan önünde hazırlanmış masa ve günün anlamı için yapılmış pastayı görünce kısa bir şaşkınlık yaşadılar.

Asılsız ihbarın Polis haftası kutlaması için yapıldığı anlaşılması sonrası birlikte pasta kesimi yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Aşkale, Polis, Güncel
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