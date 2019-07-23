Haberler» 3. Sayfa» Haber

Polise ateş eden şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta aracıyla kaçarken polisin dur ikazına uymayan ve araçtan inip elindeki tüfekle polise ateş açan şüpheli suç aletiyle birlikte yakalandı.

23.07.2019 22:04 Polise ateş eden şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ta aracıyla kaçarken polisin dur ikazına uymayan ve araçtan inip elindeki tüfekle polise ateş açan şüpheli suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Çamlık Mahallesinde meydana geldi. Bölgede araçlar ve sürücüler üzerinde uygulama yapan polis, şüphelenilen bir aracı durdurulmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç uygulama noktasından uzaklaşmaya başladı. Polis ekipleri ise bu esnada kaçan aracın peşine düştü.

Kaçan aracın peşine düşen ekipler, aracı kıstırınca şüpheli araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Elindeki tüfekle polise rastgele ateş eden şüpheli, elindeki tüfekle yakalandı.

Olayda polisler yara almazken, çeşitli suç kayıtları bulunan H. Y. gözaltına alındı. Şahsın, sarhoş olduğu ve ehliyetinin de bulunmadığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:06   Yaralı domuz için vatandaşlar seferber oldu
22:05   Nefes borusuna yemek takılan engelli kadın yaşamını yitirdi
22:04   Polise ateş eden şüpheli yakalandı
22:03   Polisten kaçan cezaevi firarisi ayağından vurularak durduruldu
21:45   Fethiye'de bin 535 litre sahte içki ele geçirildi
21:38   FETÖ/PDY kapsamında bir kişi gözaltına alındı
21:36   Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu