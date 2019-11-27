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Polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğulları gözaltında

Samsun'un Bafra ilçesinde polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğulları da gözaltına alındı.

27.11.2019 08:17 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:22Polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğulları gözaltında
'un ilçesinde polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğulları da gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'kasten adam öldürme' suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olarak çeşitli suçlardan da aranan Tuncay K.(42) isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda hükümlünün Büyükcami Mahallesi'ndeki evinde saklandığını belirledi. Eve giden polislere cezaevi firarisi Tuncay K.'nin oğulları Tuncer K. ve Onur K. güçlük çıkartarak saldırıda bulundular. Yaşanan arbedede Tuncer K. polise bıçak çekti. Olay yerine gelen takviye ekiplerin müdahalesiyle saldırgan kardeşler ile birlikte evde bulunan cezaevi firarisi gözaltına alındı.

Tuncay K. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ardından sevk edildiği Bafra Adliyesindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan oğulları Tuncer K. ve Onur K'nin ise İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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