Polise Bile Ceza Kesilen Kaldırımlarda Araç İşgali Durmuyor

29 Kasım 2018 Perşembe 16:37



29 Kasım 2018 Perşembe 16:37

Polise bile ceza kesilen kaldırımlarda araç işgali durmuyorANTALYA - Antalya'da resmi aracı yaya kaldırımına park ettiği için polis memuruna bile ceza kesilen bölgede araçların kaldırım işgali devam ediyor. Antalya'da bir vatandaşın sosyal medya üzerinden Antalya Emniyet Müdürlüğünü, Emniyet Genel Müdürlüğünü ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu etiketleyerek paylaştığı yaya kaldırımına park eden resmi araca 108 TL ceza kesilmesine rağmen kaldırım işgalinin önüne geçilemiyor. Dün polis aracının park ettiği Hüsnü Karakaş Caddesi ve Recep Peker Caddesi bölgesinde bugün de bazı kaldırımlar park eden araçlar sebebiyle yayalara geçit vermedi. Polisin denetimlerine rağmen araçlarını ısrarla kaldırımlara park eden sürücüleri cezalar da yıldıramadı.