Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı

Gaziantep Hürriyet
caddesinde dur ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarpan şahıs yakalandı.
Olay 20 gün önce meydana geldi. Gaziantep Hürriyet caddesine de polisin uygulaması sırasında dur ihtarına uymayan Cumali D. Otomobiliyle polise çarparak kaçtı. Polisin araştırmaları sonucu şüpheli Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde yakalandı. Şüphelinin aracında bir adet ruhsatsız silah yakalandı. Gaziantep Şehitkamil
devlet hastanesine getirilen zanlı adliyeye sevkedildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Hürriyet
, Gaziantep
, 3. Sayfa