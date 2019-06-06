Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep Hürriyet
Caddesi'nde dur ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarpan şahıs yakalandı. Olay 20 gün önce meydana geldi. Gaziantep Hürriyet Caddesi'nde polisin uygulaması sırasında dur ihtarına uymayan Cumali D. Otomobiliyle polise çarparak kaçtı. Polisin araştırmaları sonucu şüpheli Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde yakalandı. Şüphelinin aracında bir adet ruhsatsız silah yakalandı. Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi
'ne getirilen zanlı adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Hürriyet
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