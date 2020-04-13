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Polise kavga ihbarıyla sürpriz kutlama

Erzurum'un Oltu ilçesinde kavga çıktı ihbarıyla polisi arayan mahalleliler, gelen ekipleri çiçek ve alkışlarla karşıladı, şiirlerle günlerini kutladılar.

13.04.2020 19:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:11
Polise kavga ihbarıyla sürpriz kutlama
Erzurum 'un Oltu ilçesinde kavga çıktı ihbarıyla polisi arayan mahalleliler, gelen ekipleri çiçek ve alkışlarla karşıladı, şiirlerle günlerini kutladılar.
Halitpaşa Mahallesi sakinleri, 155 Polis İmdat hattını arayarak kalabalık bir grubun kavga ettiği yönünde ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kalabalığa müdahale etmek için araçtan indi. Kendilerini ellerinde çiçeklerle bekleyen grubu gören polisler bir anlık şaşkınlığın ardından ihbarın aslında Polis Haftası nedeniyle düzenlenen kutlama sürprizi olduğunu anladı.
Polislere mahallenin gençleri tarafından şiirler okundu.
Polislere yapılan çiçek takdiminin ardından Polis Merkezi Amiri Komiser İsa Kuzey, böyle bir şey beklemediklerini ve oldukça duygulandıklarını ifade ederek mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Erzurum, Polis, kavga, Güncel
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