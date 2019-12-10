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Polise saldıran 4 kişi tutuklandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, araçlarını durduran polis ekibine saldıran 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10.12.2019 20:31 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:31Polise saldıran 4 kişi tutuklandı

SAKARYA'nın ilçesinde, araçlarını durduran polis ekibine saldıran 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Atatürk Caddesi üzerinde bir aracı durdurdu. İddiaya göre, duran araçtan inen A.S. Ü.Ş. G.A ve B.Ü. polis ekibini tehdit ederek saldırıda bulundu. Gelen takviye ekiplerin yardımıyla 4 kişi gözaltına alındı.şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada kuru sıkı tabanca, sustalı bıçak ve pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Caddesi, Sapanca, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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