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POLİSE SALDIRAN SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI, SALDIRI ANI KAMERADA

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, trafikte polis memuruna fiziki saldırı, hakaret ve tehditte bulunduğu belirtilen sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.

01.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:29
ANKARA Emniyet Müdürlüğü, trafikte polis memuruna fiziki saldırı, hakaret ve tehditte bulunduğu belirtilen sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Keçiören ilçesinde resmi kıyafetli polis memuruna fiziki saldırıda bulunulmasına ilişkin paylaşımların yapıldığı belirtilerek, "27 Nisan 2020 günü saat 19.30 sıralarında mesai sonrası ikametine gitmekte olan polis memuru G.T.'nin kullandığı araca şüpheli B.B.'nin aracıyla çarpması neticesi maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan trafik kazası sonrası polis memuruna fiziki saldırı, hakaret ve tehditte bulunan şüpheli yakalanarak hakkında aynı gün adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
ANKARA, (DHA)
POLİSE SALDIRAN SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI, SALDIRI ANI KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Haber

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