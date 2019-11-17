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Polise saldıran zanlı yaralandı

KAYSERİ (İHA) – Kayseri'de çeşitli suçlardan aranması bulunan zanlı ile polis arasında arbede yaşandı.

17.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:34Polise saldıran zanlı yaralandı
KAYSERİ (İHA) – Kayseri'de çeşitli suçlardan aranması bulunan zanlı ile polis arasında arbede yaşandı. Zanlı polisin silahını almaya çalışırken, tabancanın ateş almasıyla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda çeşitli suçlardan aranan M.E. (28) polis tarafından yakalanacağını anlayınca polis ekiplerine saldırdı. Yaşanan arbedede zanlı M.E. bir polis memurunun tabancasını almaya çalıştı. Bu sırada silah ateş aldı ve zanlı M.E. tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Polis ekipleri yaralanan M.E.'ye ilk müdahaleyi yaparak 112 ekiplerine verdi. M.E., 112 ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrasında polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede inceleme yaparken hastaneye kaldırıla M.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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