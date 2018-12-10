Polise Saldırdığı İddia Edilen Sürücü Tutuklandı

Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde bir sürücü, alkollü olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapmak isteyen polise saldırdığı iddiasıyla tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Kaya Erdem
Caddesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği
ekipleri, Murat G. yönetimindeki 34 PBJ 05 plakalı otomobili durdurdu.
Sürücünün alkollü olduğu gerekçesiyle görevli polis memuru işlem yapmak istedi. Buna engel olmak isteyen sürücü, polis memuruna saldırdı. Polis
ekipleri, gözaltına aldıkları sürücüden şikayetçi oldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, adliyeye sevk edildi.
Sürücü Murat G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İsmetpaşa Mahallesi,Safranbolu,Karabük
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:59