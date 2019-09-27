Polise saldırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'de kaydedilen görüntüde hastanede polisle tartışmaya giren iki kişi polisin üzerine yürüdü. Polise bağırıp üzerine yürüyen kişi, polisi itekledi. Sosyal medyada hızla yayınla görüntüye büyük tepki geldi. Olay sonrası aranan iki kişi tutuklandı.

CEZAEVİNDELER

Balıkesir'de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde polise kafa tutup, saldıran iki kişinin birçok suçtan sabıkası olduğunu öğrenildi. Olay sonrası polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kısa bir süre sonra ise iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.