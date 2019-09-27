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Polise saldırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'de bir hastanede kaydedilen bir görüntüde 2 kişi polisin üzerine yürüdü. Sosyal medyada çok konuşulan görüntü sonrası 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.09.2019 09:40

Balıkesir'de kaydedilen görüntüde hastanede polisle tartışmaya giren iki kişi polisin üzerine yürüdü. Polise bağırıp üzerine yürüyen kişi, polisi itekledi. Sosyal medyada hızla yayınla görüntüye büyük tepki geldi. Olay sonrası aranan iki kişi tutuklandı.

CEZAEVİNDELER

Balıkesir'de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde polise kafa tutup, saldıran iki kişinin birçok suçtan sabıkası olduğunu öğrenildi. Olay sonrası polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kısa bir süre sonra ise iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polise saldırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

Balıkesir, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(46)
KİBAR FEYZO:amerikanya polisi olsa haklamıştı şimdi bu nomıssızları
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MİSAFİR:Babası gurur duyuyordur eseriyle. Serseriler. Götürün bunları merkeze
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CAN:Böyleleri bana denk gelse ya
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GURBETÇİ:Yurt dışında kimlik sorgulama alkol testi yok. Birtek türkiye de var. Yurtdışında herşey serbest insanlar kafası bir dünya geziyor kimse kimsenin tavuğuna kış demiyor. Bazı polisler türkiyede yetkileri oldukları için insanları zorla tahrik ediyor olay olsun istiyolar. insanlar zaten kıriz içinde zor zahmet yaşam mücadelesi veriyorlar. Bırakın insanlar azda olsa rahat yaşasın.
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KAFAMDA DELİ SORULAR:Keşke polis de halka şiddet uygulandığında görevden alınsa üstüne de hapse girse daha adil olurdu değil mi?
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BRO:Polisimize tam yetki ve hakları verilseydi bu serseriler böyle yapamazdı.
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MAL MISIN?:tam yetkiden kastın ne? Öldürmek mi?
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ERVA HAMZA:Yürüyüşüne baksana ne olduğu belli Sen kimsin ki devletin polisine dikleniyon
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SEGAMENT:2 gün sonra sebest. . .
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ADINIZI YAZMAYIN:ŞEKİLLERE BAK ERKEKLER ! BUNLAR ZARARSIZ RECONLAR. KARŞILARINA Bİ KELLE ÇIKSA ABİ ABİMSİN DİYE YALVARIRLAR. YÜRÜYÜŞLERE BAK . . KEKO LAR.
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