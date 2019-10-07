Haberler » Güncel » Haber

Polise silah doğrultan kişi gözaltına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sivil polis ekiplerine silah doğrultan kişi gözaltına alındı.

07.10.2019 22:43
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sivil polis ekiplerine silah doğrultan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin otomobilinde av tüfeği bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay yerine gelen sivil polis ekiplerine silah doğrultan şüpheli, daha sonra otomobille kaçmaya başladı.
Aracı takibe alan polis ekipleri, yaklaşık bir kilometrelik takibin ardından Atatürk Mahallesi'nde havaya ateş açarak otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada bir av tüfeği ile 10 kutu fişek ele geçiren polis, sürücü H.U'yu gözaltına aldı.
Polise silah doğrultan kişi gözaltına alındı

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:00 GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ekim 2019
00:00 Kayıp 15 yaşındaki gencin ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor
00:00 Afganlı genç, eniştesini bıçakladı
23:58 İsrailli siyasetçiler YPG/PKK'ya sahip çıktı
23:58 ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu...
23:56 CHP'den Trump'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki
23:55 Kuşadası'nda 45 düzensiz göçmen yakalandı