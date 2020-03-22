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Polise sucuk sipariş eden 92 yaşındaki adamın isteği yerine getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkması yasak olan 92 yaşındaki kişi, polislere 6 adet kangal sucuk aldırttı.

22.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:14
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkması yasak olan 92 yaşındaki kişi, polislere 6 adet kangal sucuk aldırttı.
Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katında yalnız yaşayan Necmettin İyilik, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması uygulaması kapsamında, 112 Acil Yardım Hattı'nı arayarak bazı market ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.
İhtiyaçlarının bir bölümünü evinin karşısındaki marketten vatandaşların yardımıyla gideren İyilik, evine gelen polislerden ise 6 adet kangal sucuk almalarını istedi.
Polisler, İyilik'in verdiği parayla yolun karşısındaki şarküteriden satın aldıkları sucukları yaşlı adama teslim etti.
İyilik, polislere teşekkür ederek, "Yaşlı olduğum için dışarı çıkmıyorum. Polislerden yardım istedim, onlar da geldi sucuk aldılar, devletimize teşekkür ederim." dedi.
Vatandaşları da koronavirüs salgınına karşı uyaran İyilik, zorunlu haller dışında evden çıkılmaması gerektiğini söyledi.
Bu arada polis ekipleri, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı.
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Polise sucuk sipariş eden 92 yaşındaki adamın isteği yerine getirildi

Kaynak: AA

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Polise sucuk sipariş eden 92 yaşındaki adamın isteği yerine getirildi
Etiketler : Güncel

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