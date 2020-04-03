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Polise tepki gösterdi, 392 lira ceza yedi

KAHRAMANMARAŞ'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymayan kişilere ceza yazan polise tepki gösteren H.K.'ya 392 lira idari para cezası kesildi.

03.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:00
Polise tepki gösterdi, 392 lira ceza yedi

KAHRAMANMARAŞ'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymayan kişilere ceza yazan polise tepki gösteren H.K.'ya 392 lira idari para cezası kesildi.

Kahramanmaraş 'ta polis, İçişleri Bakanlığı ile Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlarla ilgili denetimler yapıyor.

Çocukların ve bebeklerin de zorunlu haller dışında sokağa çıkmasının yasak olduğu kentte, polis kurallara uymayanlara ceza yazıyor. Bu kapsamda, sosyal mesafeye uymayan 3 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira idari para cezası kesildi. Bebeğiyle birlikte dışarı çıkan ve kendisini 'Bırakacak kimse yok' diye savunan anneye de 392 lira ceza uygulandı.

POLİSİ ARAYARAK YARDIM İSTEDİ

Polisin kurallara uymayanlara ceza yazmasına ise H.K. isimli vatandaş tepki gösterdi. Uyarılar üzerine polise el -kol hareketleri yapan H.K., ekip otosuna bindirileceği sırada 155'i arayıp yardım istedi. "Kanuna göre 4 kişinin üzerinde 5 kişiyi bir arada görürseniz ceza yazacaksınız" diyen H.K.'ya polis memuru, Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararları anlattı. Ardından H.K.'ya Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası verildi.

2 GÜN 192 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Öte yandan polisin kentte son 2 günde 192 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira idari para cezası kestiği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Polis, Güncel
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