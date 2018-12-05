Polise Yakalanmamak İçin Köyde Saklanmış

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında T.T. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi babasına ait kent merkezindeki iş yerine geldiği sırada yakaladı.
Şüphelinin, polise yakalanmamak için uzun süredir Türkmentokat köyündeki bir evde gizlendiği, aralıklarla kent merkezine geldiği öğrenildi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:52