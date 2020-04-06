Polisevleri sağlık çalışanlarına tahsis edildi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı PEKOM Merter Polisevi ve Baltalimanı Polisevi koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal tesisleri olan PEKOM Merter Polisevi (Polis Eğitim ve Kongre Merkezi) ile Baltalimanı Polisevi İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla koronavirüs ile mücadele eden sağlık personellerine tahsis edildi. Merter'deki polisevinde 72, Baltalimanı'ndaki polisevinde ise 24 sağlık çalışanın kaldığı bildirildi. PEKOM'da 103, Baltalimanı Polisevi'ne ise 59 oda bulunuyor.

Kaynak: DHA