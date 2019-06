Polisgücü'nün Trophy'deki rakipleri belli oldu

Kaynak: İHA

Alanya'da 2020 yılında Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Eurohockey Indoor Club Trophy katılacak ülkeler A grubunda Hollanda, İngiltere, Hırvatistan ve İrlanda, B grubunda ise İsviçre, Fransa, Portekiz ve Türkiye olarak sıralandı.2019 yılında Hırvatistan'da ilk kez Trophy Lig'e katılan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Alanya'da ikinci kez Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla karşılaşacak. Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı ise 21-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Litvanya'da gerçekleştirilecek olan Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 Women'e katılacak. Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı A grubunda İsviçre, Hırvatistan ve İtalya ile karşılaşacak. Bu ligde B gurubunda ise Belçika, Çekya, Litvanya ve Fransa yer alıyor.Gaziantep Polisgücü 7-10 Haziran tarihleri arasında Alanya'da gerçekleştirilen EuroHockey Club Challenge III 2019 Men "Erkekler Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası 2019'a başarıyla ev sahipliği yapıp namağlup unvanla şampiyon olarak kupayı Türkiye'ye kazandırırken Türkiye'nin puanını da arttırdı. Bu nedenle Türkiye'nin EuroHockey Club Challenge II Men'e yükselmesini sağlayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Avrupa'nın en önemli şampiyonası olan Trophy 2020'i de Türkiye'ye getirmeyi başardı. Ayrıca 2020 Şubat ayında kadın ve erkek takımlarıyla Avrupa Trophy Liginde Türkiye'yi temsil edecek olan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü çalışmaların startını verdi.Türkiye'de hokey sporu için rol model olan THF 2018-2019 Süper Lig şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Avrupa hokey liglerinde açık alan ve salon hokeyinde Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin Trophy Lige yükselmesini sağlayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü 2020'de iki takımıyla birden Tropy ligde yarışacak. Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün ev sahipliğinde Şubat 2020'de Alanya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Trophy Ligi ve ardından Litvanya'da oynanacak olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kadın Trophy ligiyle ilgili çalışmaları hızlandıran Gaziantep Polisgücü Spor kulübü her iki şampiyonada da Türkiye'nin temsilcisi olacak. Açık alan şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün Trophy'de de 2020'de şampiyon olması için çalışacaklarını ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan teknik çalışmaların yanı sıra transfer çalışmalarına da yoğunlaştıklarını ifade etti."2020 Yılı Polisgücü için çok yoğun geçecek"2020 yılının Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü için çok yoğun geçeceğini ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "2019 gibi 2020'de bizim için çok yoğun bir yıl olarak geçecek. Öncelikle Şubat 2020'de kadın ve erkek takımlarımız Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'de yarışacak. Her iki takımımız Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiyeyi temsil edecek. Bu liglerde erkek takımımız EuroHockey Club Challenge II Men, kadın takımımız ise EuroHockey Club Challenge III Women'de ülkemizi temsil edecek. Bunlar Avrupa Şampiyonasıyla ilgili yapacağımız karşılaşmalar. Diğer taraftan yurt içinde de Türkiye Hokey Federasyonunun gerçekleştireceği 2019-2020 Açık Alan ve Salon Türkiye Süper Liglerinde kadın ve erkek takımlarımız ligin en iddialı takımları olarak yer alacak. Kısacası Türkiye Süper Liginde iki takımımız dört şampiyonaya, Avrupa Liglerinde de dört ayrı şampiyonaya çıkacak. Bu zorlu yılda Gazianteplilerin desteklerini bekliyoruz" dedi."Spora destek verenlere teşekkürler"Kaplan, "Katıldığımız bütün şampiyonalarda bizlere her zaman destek sağlayan, bizlerin ve sporcularımızın moral ve motivasyonunu arttıran başta Valimiz Davut Gül olmak üzere, milletvekillerimize, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanımız Sait Kılıç'a, Gaziantep Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, Ticaret Borsamızın yanı sıra bizlerden desteklerini esirgemeyen bütün sivil toplum kuruluşlarımıza ve özellikle Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından şampiyonalar boyunca bizleri yalnız bırakmayan Gazianteplilere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."En büyük teşekkür Gaziantep basınına"Hokey'in Türkiye'de yeni yeni geliştiğini ve bu gelişimde yerel ve ulusal basın kuruluşlarının önemli bir misyon üstlendiğini de ifade eden Mehmet Kaplan, "Bizler en büyük desteği Gaziantep'te yerel ve ulusal basın kuruluşlarından görüyoruz. Özellikle basın kuruluşlarımıza ve basın mensuplarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği hokey sporunun duyulması ve gelişmesi için büyük önem taşıyor. Gaziantepli basın mensuplarımıza bu anlamda spor adına teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP