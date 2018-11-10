Polisgücü Rekora Koşuyor

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:53



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:53

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 1. Etap maçlarında Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı ligin üçüncü günündeki ilk maçında karşılaştığı Konya Selçuklu Hokey Takımını 9-1'lik skorla yenerken günün ikinci maçında da Zonguldak Demir-Tenis Hokey Takımını 10'0'lık farklı bir skorla yenerek liderliğini sürdürdü. Süper ligin ilk etabında takımın üç günde altı maç yaptığını ifade eden Başkan Mehmet Kaplan toplam 51 gol attığını ve 18 puana sahip olduğunu ifade etti.Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 1. Etap karşılaşmalarını izleyen Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel bütün takımların çok iyi performanslar sergilediğini ve ekiplerin kazanmak için sahaya çıktığını ifade ederek, "Erkekler süper ligi beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle sürüyor. Süper lig takımlarımız lige hazırlanarak gelmiş. Sporcularımızı, kulüp başkanlarımızı, teknik ekipleri yürekten kutluyorum. Türkiye hokey alanında hızla ilerliyor. Avrupa ve dünya genelinde her geçen gün etkinliğimizi ve ağırlığımızı arttırıyoruz" dedi."Süper ligi lider bitireceğiz"Amasya'da devam eden Türkiye Hokey Süper Liginde takımını yalnız bırakmayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ligin ilk üç gününde elde edilen sonuçlardan memnun olduğunu ifade ederek takımın 18 puanla liderlik koltuğunda yerlerini garantiye aldıklarını ifade etti. Kaplan, Şubat 2019'da Hırvatistan'da yapılacak olan Avrupa Trophy Ligi Şampiyonası öncesi Türkiye Süper Liginin sporcular içinde önemli bir deneyim olduğunu ifade ederek sporcuları ve teknik ekibi kutladığını aktardı."Avrupa öncesi takımın morali yüksek"Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 1. Etabının başarıyla devam ettiğini ifade eden Başantrenör Yusuf Kasım hafta sonu maçlarını da alacaklarını ve takımın birinci etabı lider olarak tamamlayacağına inandığını söyledi. Başatrenörlüğünün Kasım'ın, antrenörlüğünü Mustafa Karalar'ın yaptığı Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımında Mustafa Öğretici, Samet Ceylan, Yakup Bahrami, Reza Norouzadeh, Reza Ebadıfar, Mahmut Yunus Cengiz, Celal Aydın, Kamil Dönmez, Ahmet Çeker, Veysi Gürler, Ali Akın Özkılıç ve Batuhan Erman görev alıyor. - GAZİANTEP