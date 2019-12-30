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Polisi alarma geçiren aile kavgası

ÜSKÜDAR'da akşam saatlerinde kardeşiyle kavga eden bir kişinin polis merkezine giderek annesinin hayatından endişe ettiğini ve annesiyle evde olan kardeşinin kendisine kapıyı açmadığını söylemesi üzerine polis ekipleri alarma geçti.

30.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:32

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- ÜSKÜDAR'da akşam saatlerinde kardeşiyle kavga eden bir kişinin polis merkezine giderek annesinin hayatından endişe ettiğini ve annesiyle evde olan kardeşinin kendisine kapıyı açmadığını söylemesi üzerine polis ekipleri alarma geçti. Bölgeye özel harekat polisleri istendi.

Olay saat 22.30 sıralarında Ahmediye Mahallesi Dönme dolap Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın beşinci katında meydana geldi. Anne ve iki ağabeyiyle birlikte yaşayan O.D. (29), büyük ağabeyi ile kavga etti. Tartışma sonrası evden ayrılan ağabey, tekrar eve dönmek istedi. Fakat kendisine kapı açılmayınca yakınlarında bulunan Üsküdar Doğancılar Merkezi'ne giderek kardeşiyle tartıştığını, kardeşinin annesiyle birlikte evde olduğunu ve kendisine kapıyı açmadığını söyledi. Polis ekipleri bunun üzerine belirtilen adrese gelerek evdekilerin kapıyı açmasını istedi fakat kapı açılmadı. Görevli polisler olay yerine özel harekat ve sağlık ekipleri istedi. Kısa sürede olay yerine gelen özel harekat polisleri kapıyı kırarak içeri girmeye hazırlanırken, O.D., adlı kişi kapıyı açtı. İçeri giren polis ekiplerinin evde herhangi bir yaralı ve can kaybı olmadığını görmesi üzerine O.D adlı kişi, anne ve ağabeyi ifadelerini almak üzere Doğancılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Anne ve oğulları alınan ifadelerinin ardından evlerine gönderildi. 

 


Polisi alarma geçiren aile kavgası

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Kaynak: DHA


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