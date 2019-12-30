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Aile kavgası polisi alarma geçirdi

İstanbul'da kardeşiyle kavga eden bir şahıs polis merkezine giderek kardeşinin kendisine kapıyı açmadığını, annesinin hayatından endişe duyduğunu söyledi. Özel Harekat ve sağlık ekipleriyle eve gelen polis içeriye girmek için hazırlık yaparken kapı içeriden açıldı. Eve giren polis herhangi bir yaralı ve can kaybı olmadığını tespit etti.

30.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:39

Üsküdar'da akşam saatlerinde kardeşiyle kavga eden bir kişinin polis merkezine giderek annesinin hayatından endişe ettiğini ve annesiyle evde olan kardeşinin kendisine kapıyı açmadığını söylemesi üzerine polis ekipleri alarma geçti. Bölgeye özel harekat polisleri istendi.

KAPI POLİSE DE AÇILMADI

Olay saat 22.30 sıralarında Üsküdar Ahmediye Mahallesi Dönme dolap Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın beşinci katında meydana geldi. Anne ve iki ağabeyiyle birlikte yaşayan O.D. (29), büyük ağabeyi ile kavga etti. Tartışma sonrası evden ayrılan ağabey, tekrar eve dönmek istedi. Fakat kendisine kapı açılmayınca yakınlarında bulunan Üsküdar Doğancılar Merkezi'ne giderek kardeşiyle tartıştığını, kardeşinin annesiyle birlikte evde olduğunu ve kendisine kapıyı açmadığını söyledi. Polis ekipleri bunun üzerine belirtilen adrese gelerek evdekilerin kapıyı açmasını istedi fakat kapı açılmadı. Görevli polisler olay yerine özel harekat ve sağlık ekipleri istedi.

ÖZEL HAREKAT EKİBİ GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen özel harekat polisleri kapıyı kırarak içeri girmeye hazırlanırken, O.D., adlı kişi kapıyı açtı. İçeri giren polis ekiplerinin evde herhangi bir yaralı ve can kaybı olmadığını görmesi üzerine O.D adlı kişi, anne ve ağabeyi ifadelerini almak üzere Doğancılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Anne ve oğulları alınan ifadelerinin ardından evlerine gönderildi.

Aile kavgası polisi alarma geçirdi

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Kaynak: DHA


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