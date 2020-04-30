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Polisi alarma geçiren mezardan köpek ölüsü çıktı

Polisi alarma geçiren mezardan köpek ölüsü çıktıADANA'da boş bir arazide yeni kazılmış ve etrafı örülmüş mezar, polisi alarma geçirdi.

30.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:12
Polisi alarma geçiren mezardan köpek ölüsü çıktı
ADANA'da boş bir arazide yeni kazılmış ve etrafı örülmüş mezar, polisi alarma geçirdi. İnsan cesedinin yanı sıra bomba veya silah gömülmüş olma ihtimali nedeniyle dedektör cihazı ve bomba arama köpeği 'Pilot' ile inceleme yapılan mezardan battaniyeye sarılı yavru köpek ölüsü çıktı.
Olay, Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi'nin yanında boş bir arazide meydana geldi. Bölgede 2 gün önce mezar kazan ve daha sonra etrafını taşlarla ören kimliği belirsiz 2 kişiyi gören Bilal Ateş, bugün de aynı kişileri mezarı sulamaya geldiklerini görünce polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Toprağın altına bomba veya silah saklanmış olma ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri, bomba arama köpeği 'Pilot'u da araziye getirdi. Pilot tarafından yapılan aramada olumsuzluğa rastlanmazken, olay yeri inceleme ekipleri de dedektör cihazla mezarı taradı. Aramalardan sonuç elde edemeyen ekipler kazma ve kürek ile mezarı açınca, battaniyeye sarılı yavru köpek ölüsüyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polisi alarma geçiren mezardan köpek ölüsü çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Pilot, Güncel, Haber

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