Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polisi aramaktan çekindiğini söyleyen Meryem teyzenin yüreğine su serpti

Eskişehir'de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü Meryem teyzenin duyarlılığı duygulandırdı.

02.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:51
Polisi aramaktan çekindiğini söyleyen Meryem teyzenin yüreğine su serpti
Eskişehir 'de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü Meryem teyzenin duyarlılığı duygulandırdı. Polisi sık arayıp meşgul etmekten çekindiğini söyleyen yaşlı kadına bekçi; "Kimsen olmadığı zaman ara 155'i biz sana ne zaman istersen yardımcı oluruz" diyerek yüreğine su serpti.

Eskişehir'de, İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirdiği sokağa çıkma yasağı kapsamında, bu kesimin ihtiyaçlarının karşılanmaya yönelik oluşturulan "Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar sürerken, 155'i arayıp sebze siparişi veren Meryem teyzenin duyarlılığı ise duygulandırdı.

"Polisi bir aradım, ikinciye aramaya sıkılıyorum"

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meryem teyzenin kapısına götürdüğü siparişlerini tek tek sayarak teslim etti. Daha sonra siparişi teslim eden görevli bekçiye teşekkür edip helallik isteyen Meryem teyze, "Belediyede çalışan komşum, "Zabıtanın numarasını da al onlar da yardım ediyor" dedi. Sıkılıyorum, polisi bir aradım, ikinciye aramaya sıkılıyorum dedim. Bana sıkılma dediler" ifadelerini kullandı.

Görevli bekçi ise, "Senin canın sağ olsun Meryem teyzecim, kimsen olmadığı zaman ara 155'i biz veya bizim bir arkadaşımız gelir, sana ne zaman istersen yardımcı oluruz. Sen yeter ki bizlere haber ver. Yaşından dolayı dışarı çıkmamaya çalış. Sizler bizim baş tacımızsınız. Evde durun, kendinize dikkat edin bu bizim için yeterli" diyerek yaşlı kadının yüreğine su serpti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Meryem, Yaşam
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››Polisi aramaktan çekindiğini söyleyen Meryem teyzenin yüreğine su serpti - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

11:54: Kadın muhtarlar 'evde kalan' yaşlılar için harekete geçti - Haberler 11:53: Antalya'da korona virüs tedbirleri en üst seviyede - Haberler 11:51: Şifa deposu Samandağ biberi tüketicinin gözdesi oldu - Haberler 11:50: Intel, 10.Nesil Core H-Serisi Dizüstü Bilgisayar İşlemcilerini Tanıttı - Haberler 11:50: Robotlar Covid-19 Tedavisinde Görev Almaya Başladı - Haberler 11:37: Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak - Haberler 11:13: İstanbul'da ateşi yüksek çıkan hasta, koronavirüs testi yaptırmamak için sağlık görevlilerine direndi - Haberler 11:08: İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı - Haberler 10:59: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı - Haberler 10:10: Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı - Haberler 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu