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Polisi arayan yaşlı adam dolandırılmaktan kurtuldu

- Polisi arayan yaşlı adam dolandırılmaktan kurtuldu Aksaray'da dolandırılmak üzereyken polisi arayan yaşlı adam son anda dolandırılmaktan kurtuldu.

25.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:36
- Polisi arayan yaşlı adam dolandırılmaktan kurtuldu
AKSARAY - Aksaray 'da dolandırılmak üzereyken polisi arayan yaşlı adam son anda dolandırılmaktan kurtuldu.
Olay, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı Kumcular Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefon dolandırıcısı bir kişi 84 yaşındaki emekli Ahmet Kumcu'yu cep telefonundan aradı. Kendini komiser olarak tanıtan telefon dolandırıcısı yaşlı adama hangi bankalarla çalıştığını sordu. Tüm kimlik bilgilerini telefon dolandırıcısından duyan yaşlı adam polisi arayarak yardım istedi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede Ahmet Kumcu'nun evine gelerek telefon dolandırıcısını yakalamak için peşine düştü.
"Kimliğimi benden iyi biliyor, ben bilmiyorum"
Yaşadığı olayı anlatan Ahmet Kumcu, "Komiserim diye aradı. 'Ben emekliyim' dedim. Bana baba ve anne adımı söyledi, doğum tarihimi söyledi. Hangi banka ile çalıştığımı sordu. 'Benim param yok ki bankayla çalışayım' dedim. Ondan sonra 'Maaşını kim alır' dedi. Bende, 'Benim maaşımı benim oğlan alır' dedim. Kimliği benden iyi biliyor. Ben bilmiyorum kimliği o biliyor" diye konuşarak şaşkınlığını dile getirdi.
Olayın ardından polis ekipleri yaşlı adama ve çevredeki vatandaşlara emniyetin, savcılığın veya diğer hiç bir resmi kurum ya da kuruluşun hiç bir şekilde asla telefonla arayıp banka bilgileri, kimlik bilgileri isteyip para talebinde bulunmadığını belirterek, bu konularda çok duyarlı olunması gerektiğini hatırlattılar. Polisi arayan yaşlı adam dolandırılmaktan kurtuldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Atatürk Bulvarı, Aksaray, 3. Sayfa

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Polisi arayan yaşlı adam dolandırılmaktan kurtuldu

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