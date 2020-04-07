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Polisi çağırıp "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış yaptı

Adana'nın Kozan ilçesinde "Evde kal" çağrısına uyan bir çift, polisi eve çağırıp Milli Dayanışma Kampanyası'na bin 500 TL bağışta bulundu.

07.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:04
Polisi çağırıp

Adana 'nın Kozan ilçesinde "Evde kal" çağrısına uyan bir çift, polisi eve çağırıp Milli Dayanışma Kampanyası'na bin 500 TL bağışta bulundu.


Karacaoğlan Mahallesi, Torun Sokak'ta oturan Mehmet Korkut ve eşi Kadriye Korkut, herkese örnek olacak bir davranışa imza attı. Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan ve toplum sağlığı için tüm kurallara uyan Mehmet Korkut, eşi Kadriye Korkut ile birlikte 155 Polis hattını arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulunmak istediğini söyledi.


Korkut, eve gelen polis ekiplerine bin 500 TL bağış yapılmasını isteyerek parayı teslim etti. Vatandaşın bağışını bankaya yatıran polisler, banka dekontunu da hayırsever vatandaşa teslim etti.


Hayırsever vatandaş Mehmet Korkut ve eşi devlete dualar etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Korkut, Adana, Güncel
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