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Polisi gören hırsız, çaldığı süpürgeyi bırakıp kaçtı

ANTALYA'da polisi karşısında gören hırsızlık şüphelisi, çaldığı elektrik süpürgesini bırakıp kaçtı.

08.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:03
Polisi gören hırsız, çaldığı süpürgeyi bırakıp kaçtı

ANTALYA'da polisi karşısında gören hırsızlık şüphelisi, çaldığı elektrik süpürgesini bırakıp kaçtı. Sol ayağındaki spor ayakkabısı yola düşen şüphelinin kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Konuksever Mahallesi Karacaoğlan Caddesi üzerinde öğle saatlerinde bisikletiyle ilerleyen hırsızlık şüphelisi, devriye gezen polis ekibini görünce paniğe kapıldı. Hemen bisikletinden inip, çaldığı elektrikli süpürgeyi orta refüje bıraktı. Yeniden bisikletine bindiği sırada ise sol ayağındaki spor ayakkabı yola düştü. Bisikletli hırsızlık şüphelisi kaçarken, spor ayakkabı ve elektrikli süpürge yapılan parmak izi çalışmasının ardından polis merkezine götürüldü.Hırsızlık şüphelisinin bisikletiyle kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Polisi gören hırsız, çaldığı süpürgeyi bırakıp kaçtı - Haberler

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