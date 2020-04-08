Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı

Antalya'da bisikleti ile seyir halindeyken polisi karşısında gören şüpheli, çalmış olduğu düşünülen elektrik süpürgesini yola atarak kaçtı. Bu sırada ayakkabılarından birini düşüren şahıs, o şekilde olay yerinden uzaklaştı.

08.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:07

Antalya 'da bisikletli bir şahıs, polisi karşısında görünce panikledi. Çaldığı elektrik süpürgesini orta refüje atan hırsızlık şüphelisi, olay yerine düşen ayakkabısının tekini bırakarak kaçtı. Hırsızlık şüphelisinin kaçma anı kameralara yansıdı.

AYAKKABI VE SÜPÜRGEDEN PARMAK İZİ ALINDI

Saat 12.00 sıralarında Konuksever Mahallesi Karacaoğlan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bisikleti ile seyir halinde olan hırsızlık şüphelisi, devriye gezen polis ekibini görünce paniğe kapıldı. Çaldığı süpürgeyi orta refüje bırakan şüpheli, bisikletine binmeye çalıştığı sırada sol ayağına giydiği spor ayakkabısı çıktı. Bisikletine binen hırsızlık şüphelisi kaçmaya devam etti. Polis , şüphelinin peşine düşerken, refüjde kalan spor ayakkabı ile süpürge üzerinde parmak izi çalışması yapıldıktan sonra polis merkezine götürüldü.

Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Haberin Videosu :

Antalya'da polisi gören hırsız, çaldığını bırakıp kaçtı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı - Haberler
Yorumlar (1)
ACABA:kokuyomudur
Cevap Yaz 0 0

3. Sayfa Manşet

Haberler

Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi
İmamoğlu’na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haberler
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi Haberler
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Erdoğan’ın vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı Haberler
Erdoğan'ın vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:51: Hırvatistan Başbakanı: AB sınırlarını korumak için 6 bin 500 polis görevlendirdik - Haberler 15:51: Whatsapp'ta GIF Arama Kolaylaştırılıyor - Haberler 15:51: TÜBİTAK'tan Aşı Çalışmalarına Aylık 6 bin Liraya Kadar Burs Desteği - Haberler 15:51: The Last Campfire Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı - Haberler 15:51: Covid-19 ile Mücadeleye Akıllı Telefonunuzla Destek Olabilirsiniz! - Haberler 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim - Haberler 14:19: Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı - Haberler 13:56: Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 5G'nin koronavirüs vakalarını artırdığı iddialarını yalanladı - Haberler 13:17: Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı - Haberler 12:55: İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil