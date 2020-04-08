Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı

Antalya 'da bisikletli bir şahıs, polisi karşısında görünce panikledi. Çaldığı elektrik süpürgesini orta refüje atan hırsızlık şüphelisi, olay yerine düşen ayakkabısının tekini bırakarak kaçtı. Hırsızlık şüphelisinin kaçma anı kameralara yansıdı.

AYAKKABI VE SÜPÜRGEDEN PARMAK İZİ ALINDI

Saat 12.00 sıralarında Konuksever Mahallesi Karacaoğlan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bisikleti ile seyir halinde olan hırsızlık şüphelisi, devriye gezen polis ekibini görünce paniğe kapıldı. Çaldığı süpürgeyi orta refüje bırakan şüpheli, bisikletine binmeye çalıştığı sırada sol ayağına giydiği spor ayakkabısı çıktı. Bisikletine binen hırsızlık şüphelisi kaçmaya devam etti. Polis , şüphelinin peşine düşerken, refüjde kalan spor ayakkabı ile süpürge üzerinde parmak izi çalışması yapıldıktan sonra polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA