Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polisi gören küçük kardeşler, taşların arkasına saklandı

Polisi gören küçük kardeşler, taşların arkasına saklandıBALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde evlerinin önünde oynayan kardeş olan iki çocuk, polis aracını görünce taşların arkasına saklandı.

12.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:39
Polisi gören küçük kardeşler, taşların arkasına saklandı
BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde evlerinin önünde oynayan kardeş olan iki çocuk, polis aracını görünce taşların arkasına saklandı. Durumu fark eden polisler, çocukların yanına giderek, polisin kendileri için çalıştığını, korkmamalarını, kötülerin peşinde olduklarını söyleyerek, çikolata verdi.
Sındırgı ilçesinde Vefa Sosyal Destek görevinden dönen polis ekibi, evlerinin önüne taştarı dizerek oynayan iki çocuktan Mete'nin, kendilerini görünce korkarak taşın arkasına saklandığını gördü. Polisler, çocukların yanına giderek sosyal mesafe çerçevesinde kısa bir sohbet edip, çikolata ikram etti. Çocuklara kendilerinden korkmamalarını söyleyip, onlar için çalıştıklarını belirten polisler, kötü niyetli kişilerin peşinde olduklarını anlattı. Polis ekibi, daha sonra Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki çalışmasına devam etti. Polisi gören küçük kardeşler, taşların arkasına saklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sındırgı, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi Haberler
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti Haberler
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Haberler ›› Güncel ››Polisi gören küçük kardeşler, taşların arkasına saklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:30: Muğla'da alkollü araç kullanan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye ceza - Haber 20:29: Temizlik yaptı diye eşini bıçakladı - Haber 20:28: Dışarı çıkan ve polise mukavemet eden 6 kişi gözaltına alındı - Haber 20:24: Salda Gölü koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı - Haber 20:19: Muncurlu Fizik tedavi merkezi, Pandemi hastanesi oldu - Haber 20:07: Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber