Polisi gören maskesine davrandı

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesileceği talimatının ardından Tekirdağ ve Kırklareli'nde maske denetimi yapıldı.

22.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:04
İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesileceği talimatının ardından Tekirdağ ve Kırklareli'nde maske denetimi yapıldı.
Emniyet ekipleri, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca bugün itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara uyarı yapmadan 900 lira idari para cezası kesecek.
Maske takmanın zorunlu olduğu illerden Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ve bekçiler, denetimlerde bulundu.
Vatandaşların maske takma kuralına genelde uyduğu gözlendi.
Denetimlerde kurallara uymayan bazı vatandaşlar ise polisi görünce hızlıca maskesini takmaya çalıştı.
"Abi lütfen ya bir şeyler yapın"
Kırklareli genelinde maske denetimi gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayan vatandaşlar hakkında tutanak hazırladı.
Ekipler, kentin en işlek yerlerinden İstasyon Caddesi'nde maske takmayan vatandaşları uyardı.
Maske takma alışkanlığının arttığı gözlenen kentte bazı vatandaşların da maskesiz dolaştığı görüldü.
Maskeleri çenelerine indiren ve kollarına takan vatandaşların polisi görünce kısa süreliğine panik yaşadığı gözlendi.
Maskesini çenesine takan ve ekiplerin uyarısını dikkate almayan bir kişi hakkında tutanak hazırlandı.
Bu kişi ekiplere, "Neden böyle yapıyorsunuz ki yanımda çocuğum var. Maske çenemde, üzgünüm maskesiz değilim. Siz zaten her şeyin kolayını bulmuşsunuz, her şeye ekip çağırın. Gerçekten gerilmeye gerek yok." dedi.
Maske takmadan dolaşan 3 öğrenci hakkında da tutanak hazırlandı.
Öğrencilerden biri "Tüh ya nasıl yaptım ben bu hatayı" derken bir başka öğrenci ise "Ağabey ceza kaç para? Biz Tekirdağ'dan gezmeye geldik, lütfen ya bir şeyler yapın öğrenciyiz." diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı. Polisi gören maskesine davrandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, Haber

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