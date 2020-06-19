Polisi gören maskesine sarıldı

Eskişehir'de, polis ekipleri kentin işlek cadde ve sokaklarında maske denetimi yaptı.

Polisi gören maskesine sarıldı
19.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:31
Eskişehir'de, polis ekipleri kentin işlek cadde ve sokaklarında maske denetimi yaptı. Gerçekleşen denetimlerde, kurallara uymayan kişilere idari para ceza uygulandığını fark eden bazı vatandaşlar, polisi görünce adeta maskesine sarıldı.

Korona virüsle (Covid-19) mücadele sürecinde 1 Haziran itibariyle kontrollü normalleşme süreci başladı. Bu tarihten itibaren Covid-19'da vaka artışının önüne geçmek adına Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından insan yoğunluğunun yaşandığı cadde ve park denetimlerini arttırdı. Yapılan denetimlerde polis ve bekçi ekiplerince, maske ve sosyal mesafe kontrol edilirken, kurallara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulandı.

'Vatandaşlar çenelerinde duran maskeyi polisi görünce taktı'

Son olarak Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü-1 (Doktorlar) Caddesinde, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Yurttutan ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Semerci koordinesinde; 4 polis, 5 yunus timi ve 16 bekçinin katılımıyla maske denetimi gerçekleşti. Yapılan uygulama öncesi Emniyet Müdür Yardımcısı Yurttutan polis ve bekçilere hitaben, denetim esnasında maskesiz gezen vatandaşların nazik bir dille uyarılmasını ve maske takmamakta ısrarcı olan şahıslar hakkında idari işlem uygulamalarını istedi. Ardından denetime çıkan ekipler, caddeye yayılarak vatandaşları neredeyse tek tek kontrol etti. Bu esnada yapılan uygulamayı fark eden bazı vatandaşlar ise, polis ve bekçi ekiplerini karşısında görünce çene bölgesinde tuttukları maskeleri olması gereken şekilde takmaya başladı. Bir saat süren ve yaklaşık 300 kişinin kontrol edildiği denetimlerde, kurallara riayet etmeyen kişilere idari para cezası uyguladı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünün Covid-19 denetimlerinin süreceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Eskişehir, 3. Sayfa, Haber

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