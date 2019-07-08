POLİSİ GÖRÜNCE 20 KAÇAK GÖÇMENİ BIRAKIP KAÇTILAR

* Küçükçekmece'de alkol denetimi yapan polis ekiplerini görünce panikleyen 2 kişinin bırakıp kaçtığı panelvan araçtan 20 kaçak göçmen çıktı.





Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL/DHA





Küçükçekmece'de alkol denetimi yapan polis ekiplerini görünce panikleyen 2 kişinin bırakıp kaçtığı panelvan araçtan 20 kaçak göçmen çıktı. Olay, Küçükçekmece D-100 Karayolu Sefaköy istikameti fidanlık yan yolda 01.00 sıralarında meydana geldi. Yan yolda alkol denetimi yapan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerini gören 34 YT 6439 plakalı panelvan araçtaki 2 kişi, panikleyerek geri dönüş yapmak istedi.





ARAÇTA20 MÜLTECİ ÇIKTI





Geri dönmeye çalışırken bariyerlere çarpan panelvanı olay yerinde bırakan 2 kişi gecenin karanlığından faydalanarak kayıplara karıştı. Uygulamayı görünce kaçmaya çalışan aracı gören polis ekipleri yaptıkları incelemede araç içinde çoğunluğu Pakistan uyruklu 20 kaçak göçmen olduğunu gördü. 20 kişi olay yerine çağırılan minibüs ile önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye ardından ise işlemlerini yapmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay sebebiyle bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde verildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.