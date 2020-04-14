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Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı

Tekirdağ'da bir genç, otelde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, daha sonra ihbar üzerine otele gelen polisleri görünce aynı bıçağı defalarca kendisine saplayarak canına kıydı.

14.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:26

Tekirdağ 'da, otelde tartıştığı arkadaşı Fırat Gültaş'ı (21) bıçaklayarak öldüren Mikail Kafadar (21), polisleri görünce aynı bıçağı kendisine de defalarca sapladı. Gültaş olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kafadar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALI ARKADAŞINI KAÇARKEN TEKRAR BIÇAKLADI

Mikail Kafadar, kaldığı otelde ziyaretine gelen arkadaşı Murat Gültaş ile birlikte alkol aldı. İkili arasında, bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Bu sırada Kafadar, Gültaş'a bıçakla saldırdı. Gültaş, aldığı bıçak darbelerinin ardından yaralı olarak asansöre binmeye çalışırken, peşinden koşan Kafadar'ın burada da bıçaklı saldırısına uğradı. Murat Gültaş, kanlar içinde yere yığılırken, otel yetkililerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri geldi.

Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı

POLİSİ GÖRÜNCE AYNI BIÇAKLA KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Mikail Kafadar ise polislerin geldiğini görünce elindeki bıçağı kendi vücuduna da saplamaya başladı. Polis , elindeki bıçağı güçlükle aldığı Kafadar'ın kendisine daha fazla zarar vermesini önledi. İhbarla otele gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fırat Gültaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülen Mikail Kafadar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sırasında ikilinin yanında bulunan A.B. ve E.K'yi ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekirdağ, Polis, Fırat, 3. Sayfa, Güncel
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Yorumlar (3)
SENOL K.:Ah Be Fırat''m Olum Sana Yakısmadı Canım Kardesım Benım Mekanın Cennet Olsun Senı Hıc Unutmıcaz :''(
Cevap Yaz 1 0
EMİN:alkol olayı çok kötü hem arkadaşına hemde kendi canına kıymış, alkol ve içki yasaklansın.
Cevap Yaz 3 8
KES LAN SESİNİ:SANANE LAN. BATTI MI
0 0

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