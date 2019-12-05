Polisi görünce, çaldıkları 150 kiloluk para kasasını bırakıp kaçtılar

ADANA'da lastik dükkanından çaldıkları yaklaşık 150 kilogramlık para kasasını sürükleyerek götürmeye çalıştıkları sırada devriye gezen polisleri fark eden iki şüpheli, kasayı ve olayda kullandıkları levyeyi bırakıp, kaçtı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir lastik dükkanının önce güvenlik kamerasının açısını değiştiren, ardından da levye ile kepengini kırıp içeri giren iki şüpheli, bir miktar para, çek ve evrak bulanan kasa ile güvenlik kamera kayıt cihazını alıp, iş yerinden ayrıldı. Yaklaşık 150 kilogramlık çelik kasayı sürükleyerek 46187 Sokak'a doğru götürmeye çalışan iki şüpheli, bu şekilde 200 metre ilerledikten sonra devriye gezen trafik polislerini görüp, panikledi. Polislerin de durumu fark etmesi üzere yanlarındaki kasa ve olayda kullandıkları levyeyi yol kenarına bırakan şüpheliler kaçtı. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, şüphelilerin bıraktıkları levyeye detaylı inceleme için el koyarken, çelik kasayı ise sahibine teslim etti.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, soruşturmaya devam ediyor.